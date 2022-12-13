Международный валютный фонд повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году: мнение экспертов

При этом пересмотрен рост мировой экономики с понижением на 0,1% до 2,8%.

Международный валютный фонд (МРФ) снова повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году от 0,3% до 0,7%. При этом будущее мировой экономики понижено от 0,1% до 2,8%. Прогноз на 2024 год для РФ стал более пессимистичным: теперь прибавка ВВП планируется в размере 1,3% вместо 2,1%. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".



По мнению авторов поста, страна снова продемонстрировала недостижимость целей Запада, которые он преследует посредством введённых против страны санкций. Также телеграмеры уверены, что повышение рейтинга на 2023 год говорит о том, что взвешенная политика правительства полностью себя оправдала.

Что же касается прогнозов на 2024 год, то их стоит рассматривать с большой осторожностью. И не только потому, что МВФ серьезно корректирует свои ежеквартальные прогнозы даже на грядущий год, но еще и потому, что пандемия и украинский кризис научили, что в даже в среднесрочных, не говоря уже о долгосрочных, оценках стоит быть весьма и весьма осторожными. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран.

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