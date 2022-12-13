"Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран: мнение экспертов

В будущем возможна кооперация двух стран по эксплуатации самолетов, произведённых без участия западных стран.

"Аэрофлот" направил самолёт А330 на ремонт в Иран. Как отметил Telegram-канал "Мейстер", в восточной стране накоплен значительный опыт обслуживания западных машин в условиях санкций.

Авторы поста подчеркнули, что иранские специалисты давно освоили самостоятельное обслуживание "Боингов" и "Эрбасов". Многие годы такой опыт не был востребован за пределами страны, поскольку ограничениям подобного масштаба больше ни одного государство больше не подвергалось.

Впрочем, на этом отрезке уже будет вырисовываться и кооперация по эксплуатации самолетов незападного производства – и здесь кроме России и Китая альтернатив нет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Германия остановит последние 3 свои АЭС до конца недели.

Фото: Piter.TV