"Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран: мнение экспертов

"Аэрофлот" направил самолёт А330 на ремонт в Иран. Как отметил Telegram-канал "Мейстер", в восточной стране накоплен значительный опыт обслуживания западных машин в условиях санкций.
Авторы поста подчеркнули, что иранские специалисты давно освоили самостоятельное обслуживание "Боингов" и "Эрбасов". Многие годы такой опыт не был востребован за пределами страны, поскольку ограничениям подобного масштаба больше ни одного государство больше не подвергалось.
Впрочем, на этом отрезке уже будет вырисовываться и кооперация по эксплуатации самолетов незападного производства – и здесь кроме России и Китая альтернатив нет.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Piter.TV
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