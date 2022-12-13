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"Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран: мнение экспертов
Сегодня, 16:54
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Аэрофлот" направил самолет А330 на ремонт в Иран: мнение экспертов

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В будущем возможна кооперация двух стран по эксплуатации самолетов, произведённых без участия западных стран.

 "Аэрофлот" направил самолёт А330 на ремонт в Иран. Как отметил Telegram-канал "Мейстер", в восточной стране накоплен значительный опыт обслуживания западных машин в условиях санкций.

Авторы поста подчеркнули, что иранские специалисты давно освоили самостоятельное обслуживание "Боингов" и "Эрбасов". Многие годы такой опыт не был востребован за пределами страны, поскольку ограничениям подобного масштаба больше ни одного государство больше не подвергалось.

Впрочем, на этом отрезке уже будет вырисовываться и кооперация по эксплуатации самолетов незападного производства – и здесь кроме России и Китая альтернатив нет.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Германия остановит последние 3 свои АЭС до конца недели.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Сегодня 17:31

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