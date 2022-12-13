К 2030 году в стране планируется довести долю возобновляемых источников энергии до 80%.

В субботу, 15 апреля, в Германии будут остановлены последние 3 АЭС. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, создание новых станций представляется "экономическим фиаско", а страна будет перестраивать свою энергосистему. Так, к 2030 году планируется довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 80%. Информацию прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что Хабек представляет партию "зеленых", поэтому такое заявление от него ожидаемо. Однако известно, что ВИЭ находятся в сильной зависимости от силы ветра или уровня инсоляции, поэтому нестабильны по своей природе. Кроме того, возможное падение мощности новых инструментов нужно подстраховывать теми же АЭС или электростанциями на углеводородах. То есть, отказываясь от АЭС, ФРГ будет вынуждена сжигать больше газа, либо угля.

Причем доля угля и так уже выросла до трети совокупной генерации ФРГ, а 60% сжигаемого топлива приходится на энергетически бедный и экологически грязный бурый уголь. То есть Хабек под эгидой борьбы с "грязными" АЭС сам же ведет к ухудшению ситуации с экологией в стране. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее в Совфеде предложили отмену патентов недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей.

Фото: Pxhere