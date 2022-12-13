В Совфеде предложили отмену патентов недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей: мнение экспертов

Автопром развивался похожими способами в Китае.

Замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Валерий Васильев предложил отменить патенты недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей, разрешив тем самым прямое копирование. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что западные рынки для отечественного автопрома закрыты явно надолго, поэтому предложение имеет смысл. Также они отметили, что автопром развивался похожими способами в Китае.



Как заключили телеграмеры, при уже имеющемся комплекте оборудования и отлаженном техпроцессе срочно искать новую конструкцию при невозможности взять её у правообладателя нецелесообразно. Гораздо проще найти агрегаты, которых в имеющейся конструкции не хватает.

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Фото: Piter.TV