В Совфеде предложили отмену патентов недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей: мнение экспертов

Замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Валерий Васильев предложил отменить патенты недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей, разрешив тем самым прямое копирование. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Авторы поста отметили, что западные рынки для отечественного автопрома закрыты явно надолго, поэтому предложение имеет смысл. Также они отметили, что автопром развивался похожими способами в Китае.
Как заключили телеграмеры, при уже имеющемся комплекте оборудования и отлаженном техпроцессе срочно искать новую конструкцию при невозможности взять её у правообладателя нецелесообразно. Гораздо проще найти агрегаты, которых в имеющейся конструкции не хватает.
Ранее мы сообщили о том, что эксперты оценили перспективы "Алмаз-Антей" в развитии российского атопрома.
Фото: Piter.TV
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