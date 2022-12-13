  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Совфеде предложили отмену патентов недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей: мнение экспертов
Сегодня, 12:02
157
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Совфеде предложили отмену патентов недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей: мнение экспертов

0 0

Автопром развивался похожими способами в Китае.

Замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Валерий Васильев предложил отменить патенты недружественных стран на конструктивные элементы автомобилей, разрешив тем самым прямое копирование. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что западные рынки для отечественного автопрома закрыты явно надолго, поэтому предложение имеет смысл. Также они отметили, что автопром развивался похожими способами в Китае.

Как заключили телеграмеры, при уже имеющемся комплекте оборудования и отлаженном техпроцессе срочно искать новую конструкцию при невозможности взять её у правообладателя нецелесообразно. Гораздо проще найти агрегаты, которых в имеющейся конструкции не хватает.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты оценили перспективы "Алмаз-Антей" в развитии российского атопрома.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Купоров Тарас
Сегодня 13:46

Pаспpодaжа таможенного конфиската со скидкой 50% - Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии