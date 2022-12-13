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Эксперты оценили перспективы "Алмаз-Антей" в развитии российского атопрома

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Разработка нового БАЗ-S36A11 может повлечь за собой создание полноценного автомобильного объединения.

Недавно на треке НАМИ была протестирована новинка концерна "Алмаз-Антей" (БАЗ-S36A11). Большегруз был разработан в Инжиниринговом центре Обуховского завода и произведён на Брянском автомобильном заводе. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на Минпромторг.

 Аналитики полагают, что дальнейшее участие концерна в развитии российского автопрома, с учетом стиля управления проектами, принятого в ПВО страны, можно ждать в итоге появления настоящего автомобильного объединения.

Также телеграмеры предвидят унификацию агрегатов между разными типами и моделями и эффективным взаимодействием больших групп предприятий в рамках единых проектов.

Ранее эксперты прокомментировали слова Лаврова о зерновой сделке.

Видео: Telegram / Минпромторг России

Теги: мейстер, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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