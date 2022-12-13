  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали слова Лаврова о зерновой сделке
Сегодня, 20:52
180
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали слова Лаврова о зерновой сделке

0 0

Стороной, заинтересованной в соглашении, по-прежнему остаётся Турция.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с коллегой из Турции о стабильном невыполнении Западом обязательств по зерновой сделке и проблемах с вывозом продукции АПК страны. Также дипломат отметил, что продление соглашения на 60, а не на120 дней было сигналом для партнёров о том, что Россия думает о выходе из него.  Ситуацию оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что зерновая сделка – плод сложных компромиссов, а её поддержание было обусловлено потребностью вывоза российской агропродукции за границу и  необходимостью соблюсти баланс интересов с Турцией. Анкара на данный момент придерживается нейтралитета по вопросу, при этом является одним из центральных выгодоприобретателей сделки, так как она обеспечивает промышленность восточной страны.

Продление сделки, осуществленное под выборы в Турции, несомненно, играет на руку действующему президенту, зарекомендовавшего себя в отношениях с Россией в качестве адекватного партнера. Однако вне зависимости от того, кто победит на выборах, последующее (не)продление зерновой сделки все равно станет предметом серьезного торга.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что правительство займётся вопросом предоставления российского гражданства учёным.

Фото: МИД РФ

Теги: мейстер, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии