Эксперты прокомментировали слова Лаврова о зерновой сделке

Стороной, заинтересованной в соглашении, по-прежнему остаётся Турция.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече с коллегой из Турции о стабильном невыполнении Западом обязательств по зерновой сделке и проблемах с вывозом продукции АПК страны. Также дипломат отметил, что продление соглашения на 60, а не на120 дней было сигналом для партнёров о том, что Россия думает о выходе из него. Ситуацию оценили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что зерновая сделка – плод сложных компромиссов, а её поддержание было обусловлено потребностью вывоза российской агропродукции за границу и необходимостью соблюсти баланс интересов с Турцией. Анкара на данный момент придерживается нейтралитета по вопросу, при этом является одним из центральных выгодоприобретателей сделки, так как она обеспечивает промышленность восточной страны.

Продление сделки, осуществленное под выборы в Турции, несомненно, играет на руку действующему президенту, зарекомендовавшего себя в отношениях с Россией в качестве адекватного партнера. Однако вне зависимости от того, кто победит на выборах, последующее (не)продление зерновой сделки все равно станет предметом серьезного торга. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что правительство займётся вопросом предоставления российского гражданства учёным.

Фото: МИД РФ