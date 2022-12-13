Правительство займётся вопросом предоставления российского гражданства учёным: мнение экспертов

Правительство РФ будет работать над вопросом предоставления российского гражданства ученым в упрощённом порядке. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".
Как отметили эксперты, о подобной инициативе говорили давно, и наконец эти разговоры переходят в практическую плоскость. По мнению телеграмеров, работа в научной сфере на Западе в наши дни часто находится под давлением "повестки" и идеологии. В связи с этим, российское гражданство среди учёных может иметь спрос и в развитых странах, причём не только среди потомков выходцев из России/СССР.
Ну и заинтересовывать специалистов из постсоветских стран работой в России станет намного проще.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали проведение Африканского международного конгресса в Москве.
Фото: Pxhere
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