Правительство займётся вопросом предоставления российского гражданства учёным: мнение экспертов

Мера направлена на вовлечение специалистов из постсоветских в работу над российскими проектами.

Правительство РФ будет работать над вопросом предоставления российского гражданства ученым в упрощённом порядке. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, о подобной инициативе говорили давно, и наконец эти разговоры переходят в практическую плоскость. По мнению телеграмеров, работа в научной сфере на Западе в наши дни часто находится под давлением "повестки" и идеологии. В связи с этим, российское гражданство среди учёных может иметь спрос и в развитых странах, причём не только среди потомков выходцев из России/СССР.

Ну и заинтересовывать специалистов из постсоветских стран работой в России станет намного проще. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали проведение Африканского международного конгресса в Москве.

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