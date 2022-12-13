Эксперты прокомментировали проведение Африканского международного конгресса в Москве

Подобные мероприятия указывают на направленность политики России в данный момент.

Накануне в Москве стартовал Африканский международный конгресс, в ходе которого на повестку вынесено сотрудничество России и стран Африки. В дискуссии приняли участие члены предпринимательских ассоциаций, дипломаты, студенты, деятели культуры и спорта. По итогам мероприятия ожидается подписание договоров между сторонами, которые коснутся ряда деловых и гуманитарных проектов. Оценку конгрессу выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнули авторы поста, сейчас в стране происходит активизация африканской политики. Растёт число встреч с партнёрами разной направленности. Так, летний саммит Россия-Африка в Петербурге будет направлен на решение масштабных задач межгосударственного взаимодействия, а Африканский международный конгресс можно назвать неким инкубатором идей, в ходе которого можно высказать свои предложения.

К примеру, там обсуждалась возможность организации нового африканского ралли на замену "Париж-Дакар" или кооперации в сфере кинематографии. Вместе с более прозаичными, но не менее важными вопросами активизации бизнес контактов, это мероприятие обещает стать важным подспорьем для африканского разворота России, ставшего важным моментом ее обновленной внешнеполитической доктрины.

Ранее эксперты прокомментировали предложение ФАС о перечне товаров для национальных ценовых индексов.

Фото: afrocongress.ru