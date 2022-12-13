Эксперты прокомментировали предложение ФАС о перечне товаров для национальных ценовых индексов

В список вошли продукция нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения.

На днях ФАС предложила создать перечень товаров для национальных ценовых индексов. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", мера будет крайне своевременной с точки зрения отвязывания российских биржевых котировок от мировых.

Также инициатива поспособствует независимости оптовых цен на важнейшие товары и резкому снижению "импорта инфляции", полагают телеграмеры. Они напомнили, что сейчас в перечень уже вошла продукция нефтяной и нефтегазохимической промышленности, агропромышленного комплекса, черной и цветной металлургии, минеральные удобрения.

С учетом того, что в мире масштабное веселье с ценами на названные группы товаров в ближайшие годы будет расти и шириться - ограничить воздействие этого веселья на внутренний рынок - самое время. Telegram-канал "Мейстер"

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