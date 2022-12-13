6 апреля в России вспоминают первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого не стало год назад. Оценку деятельности политика дали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Телеграмеры отметили, что при жизни многие не хотели воспринимать Жириновского всерьёз. Однако его прогнозы в отношении конфликта России с НАТО и Украиной оказались прозорливыми. Кроме того, бескомпромиссная поддержка республик Донбасса с его стороны сейчас стала государственной позицией, а гипотетический конфликт с Западом превратился в реальное противостояние.
Эксцентричность и эпатаж политика забудутся, а его оценки останутся. И к ним придется относиться внимательно − качество этой экспертизы проверено жизнью.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что Россия участвует в создании поездов для "Индийских железных дорог".
Фото: YouTube / Дума ТВ
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