Россия поучаствует в создании поездов для «Индийских железных дорог»: мнение экспертов

Поезда будут создаваться на совместном предприятии двух стран в соответствии с местными требованиями по локализации.

Консорциум российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ) и индийской компании RVNL стал победителем тендера на поставку поездов "Индийским железным дорогам". Цена контракта составила $1,7 млрд. Продукция будет создаваться в Индии на совместном предприятии двух стран в соответствии с местными требованиями по локализации, причём доля ТМХ составит 75%. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что за историю российско-индийского сотрудничества совместные предприятия создавались уже ни раз, однако до этого партнёры сотрудничали в основном в военной сфере. В частности, Индии производятся российские танки Т-90С. Также работает совместное предприятие ОАО "НПО машиностроения" и Минобороны Индии, которое серийно производит сверхзвуковые ракеты BrahMos. Сделка в сфере железнодорожного транспорта выводит сотрудничество на новый уровень, считают телеграмеры.

Это выгодно: Россия не только получает прибыль от трансферта технологий и выполнения местного оборонного заказа, но и от поставок комплектующих. Те же ракеты BrahMos, несмотря на 25 лет производства и локализации, на 40% по-прежнему изготавливаются из российских деталей. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

