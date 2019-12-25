Танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибудет в Одессу 4-5 августа

SOCAR направил в порт Южный 85 тысяч тонн нефти.

Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибудет в Одессу 4-5 августа. Груз отправился в порт Южный. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

2 августа из Супсы вышел танкер с азербайджанской нефтью - 85 тысяч тонн Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"

Напомним, что поставки в Белоруссию нефти осуществляет государственная азербайджанская компания SOCAR. Минск закупил топливо у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США в марте 2020 года. Это связано с тем, что Белоруссия отказалась выплачивать российским компаниям премию к рыночной стоимости нефти на поставляемое сырье. В Белоруссию поставки продолжила только российская фирма "Сафмар". Затем страны смогли договориться о возобновлении поставок нефти от крупнейших компаний.

В Белоруссию начала поступать нефть из США.