В порт Клайпеда танкер прибудет в начале августа.

В США грузят второй танкер с американской нефтью для Белоруссии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Специалист объяснил, что корабль с 80 тысячами тонн топлива уже находится в порту Бомонт. Он прибудет в порт Клайпеда приблизительно 6- 8 августа.

По плану августовских поставок, сегодня в американском порту Бомонт встал под загрузку Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"

Напомним, что Белоруссия закупила у США нефть сорта White Eagle Blend (WEB).

Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня.

Видео: YT / Beautiful planet