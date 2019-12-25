В США грузят второй танкер с американской нефтью для Белоруссии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Специалист объяснил, что корабль с 80 тысячами тонн топлива уже находится в порту Бомонт. Он прибудет в порт Клайпеда приблизительно 6- 8 августа.
По плану августовских поставок, сегодня в американском порту Бомонт встал под загрузку
Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна "Белнефтехим"
Напомним, что Белоруссия закупила у США нефть сорта White Eagle Blend (WEB).
Белоруссия ожидает прибытия первого танкера с нефтью из США до 5 июня.
Видео: YT / Beautiful planet
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