"Белнефтехим" получил первую партию топлива из США.

В Белоруссию начала поступать нефть из США. Об этом рассказали представители концерна "Белнефтехим". В пресс-службе компании заявили, что с 11 июня топливо начало поступать на местные заводы. Специалисты получили первую партию продукта. В течение десяти следующих дней "Белнефтехим" получит всю закупленную американскую нефть.

Нефть отправлена из порта Клайпеды по железной дороге. Сотрудники Литовского государственного оператора Lietuvos gelezinkeliai заявили, что на перевозку нефти до Белоруссии понадобится 22-23 состава. Ежедневно иностранцы отправляют по 120 цистерн.

Напомним, что американский танкер NS Captain прибыл из Техаса в порт Литвы 5 июня. На борту корабля находилось 77 тысяч тонн нефти.

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров.

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