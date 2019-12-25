Лукашенко рассказал о "нефтяных игрищах" крупных держав.

Белоруссии нужно уйти от неопределенности в поставках нефти. Об этом сообщили представители "Пула Первого" в Telegram-канале. Журналисты ссылаются на слова главы государства во время заседания по энергетической ситуации в стране. Александр Лукашенко заявил чиновникам, что республике следует уйти от выяснений отношений и постоянных споров по поводу поставок топлива. Политик уверен, что у Белоруссии нет "времени на переписки, рассуждения и согласования".

Президент объяснил, что хочет видеть нефтяные перспективы на местном рынке. Однако в данный момент он находится в "лихорадке", поэтому конъюнктуру прогнозировать невозможно.

Задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, - в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав прокомментировал спикер

Возникающие проблемы должны решаться между субъектами хозяйствования, а не выноситься на более высокий уровень. В крайнем случае к ситуации следует привлекать госконцерн "Белнефтехим".Лукашенко считает, что важные для государства вопросы должны решать не один-два человека, а вся вертикаль отрасли.

Опубликовано видео военных машин, спешащих к границам Белоруссии.

Фото и видео: Telegram-канал/Пул Первого