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fvbykov
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Опубликовано видео военных машин, спешащих к границам Белоруссии

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Видео опубликовали в сообществе "Виртуальный Брест" в соцсети "ВКонтакте".

Белорусские издания и публичные страницы в соцсетях начали распространять видеозапись, якобы сделанную 2 апреля. На ней изображены военные колонны из нескольких машин.

Сообщается, что они движутся к городу Кобрин, находящегося неподалеку от белорусско-польской и белорусско-украинской границы. Основные цели нахождения военной техники в этом районе официально прокомментированы не были. Одной из версий, озвучиваемых в СМИ, является то, что техника могла появиться в этом районе из-за предполагаемых военных учений.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии. Президент считает, что если страны введут единую валюту, то она должна быть нейтральной. Речь не может идти о распространении российского рубля в Белоруссии или белорусского рубля в России. 

Видео: ВК/Виртуальный Брест (ваши новости)

Теги: белоруссия, видео, военные, граница, россия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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