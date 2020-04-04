Опубликовано видео военных машин, спешащих к границам Белоруссии

Видео опубликовали в сообществе "Виртуальный Брест" в соцсети "ВКонтакте".

Белорусские издания и публичные страницы в соцсетях начали распространять видеозапись, якобы сделанную 2 апреля. На ней изображены военные колонны из нескольких машин.

Сообщается, что они движутся к городу Кобрин, находящегося неподалеку от белорусско-польской и белорусско-украинской границы. Основные цели нахождения военной техники в этом районе официально прокомментированы не были. Одной из версий, озвучиваемых в СМИ, является то, что техника могла появиться в этом районе из-за предполагаемых военных учений.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии. Президент считает, что если страны введут единую валюту, то она должна быть нейтральной. Речь не может идти о распространении российского рубля в Белоруссии или белорусского рубля в России.

Видео: ВК/Виртуальный Брест (ваши новости)