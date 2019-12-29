Белоруссия не откажется от поставок нефти из России

Но Беларусь продолжит искать новые источники импорта нефти.

Власти Белоруссии продолжат искать новые источники импорта нефти, но при этом не будут оказываться от поставок сырья из РФ. Такое заявление сделал премьер Белоруссии Сергей Румас на встрече с президентом нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым. Об этом сообщило Белта.

По данным Румаса, Белоруссия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Белорусская сторона надеется, что компании SOCAR также интересно данное сотрудничество.

Белоруссия и Россия не продлили контракт на поставку нефти в конце прошлого года, так как не смогли прийти к общему соглашению.

Ранее Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за загрязненную нефть из "Дружбы".