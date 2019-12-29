Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за загрязненную нефть из "Дружбы"

Предварительно Минск оценил ущерб в 70 миллионов долларов

Россия и Белоруссия подписали протокол о компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом 25 февраля сообщили РИА Новости со ссылкой на замглавы "Белнефтехим" Владимира Сизова.

Компенсации поступят Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу от "Транснефти", итоговую сумму еще не назвали, но предварительно Минск оценил ущерб в 70 миллионов долларов. Также Сизов отметил, что контрагенты в Чехии, Венгрии, Словакии и Польше уже получили компенсацию по 15 долларов за баррель полученной нефти, где зафиксировали повышенное содержание хлорорганики.

В апреле прошлого года в "Дружбу" попало сырье с хлоридами, прием продукции приостановили в нескольких странах, а восстановить поставки удалось только к началу июля. Белоруссия получила порядка 1,2 миллиона тонн плохой нефти, что привело к повреждению оборудования на Мозырском заводе.

Ранее Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за "грязной" нефти из России.