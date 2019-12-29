В МИДе подсчитали убытки из-за России.

Белоруссия заявила о потере $2 млрд из-за "грязной" нефти из России. Об этом заявил глава МИДа Владимир Макей агентству "БЕЛТА". Изменение соглашений с Москвой произошло несмотря на четкое выполнение обязанностей Минском. Ранее эти договоренности были достигнуты в рамках стратегического партнерства.

Однако грязная нефть начала поступать через трубопровод Дружба в апреле 2019 года. В результате испорченный продукт попал на территории Венгрии, Украины, Словакии и Польши. Виновником считают частную компанию, которая находилась рядом с российским участком трубопровода. Ущерб нанесен как конструкции, так и оборудованию. Ситуация повлияла на производственные мощности.

Ранее белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из "Дружбы.

Видео:

