Это никак не повлияет на транзит ресурса в Европу.

Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из "Дружбы". Эти участки не задействованы при транзите сырья из РФ к западным потребителям. Представители концерна "Белнефтехим" заявили, что им не хватает мощностей, обещанных по контракту. Об этом специалисты рассказали "РИА Новостям".

Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории прокомментировали эксперты

Страна приняла решение по оптимизации возможностей. Для поставок будет использована технологическая нефть. По словам предпринимателей, эта ситуация не будет иметь негативных последствий для транзита. Это никак не отразится на системе и объемах ресурсов, поступающих в Европу.

При заборе технологической нефти используются технологии консервации участков трубопровода. Это позволит в случае необходимости оперативно возобновить прокачку.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Белоруссии начался ремонт нефтепровода "Дружба".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

