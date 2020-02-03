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В Белоруссии начался ремонт нефтепровода "Дружба"

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Ремонту подлежат участки и станции нефтепровода.

По информации "Интерфакса", в Белоруссии стартовал ремонт участков нефтепровода "Дружба". По информации оператора нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", ремонт дефектов затронет участки от Унечи до Мозыри и от Мозыри до Бреста. Работы должны быть завершены до 6 февраля.

Ремонт на участке нефтепровода является плановым и не повлияет на транзит нефти из России. Об этом РИА "Новости" заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Белоруссия приостановили переговоры по транзиту нефти.

Теги: белоруссия, дружба, нефтепровод
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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