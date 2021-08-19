Талибы* открыли огонь по афганцам с национальным флагом страны

Флаг был установлен в окне автомобиля.

В афганском городе Асадабад провинции Кунар талибы* ("Талибан"*, террористическая организация, запрещена в РФ) открыли огонь по автомобилю, в окне которого был установлен национальный флаг Афганистана. Об этом пишет "Лента.ру"

На первых секундах ролика можно увидеть флаг в окне транспортного средства. После того как машина выезжает за кадр слышатся автоматные очереди, и начинают бежать люди. Однако по кадрам не совсем ясно, по кому или чему был открыт огонь.

Ранее в этом же городе боевики открыли огонь по толпе в ходе митинга в честь Дня независимости Афганистана. После стрельбы возникли давка и паника. Сообщалось, что в ходе инцидента погибли несколько человек.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за общенациональный диалог на фоне сообщений о концентрации сил сопротивления движению "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье.

Видео: Twitter / Ihtesham Afghan