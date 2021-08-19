МИД: Россия выступает за диалог в Афганистане на фоне сопротивления в Панджшере

Отмечается, боевиками на данный момент не вся территория Афганистана взята под контроль.

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ выступает за общенациональный диалог на фоне сообщений о концентрации сил сопротивления движению "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) в Панджшерском ущелье. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства ПНЕ Ливии Наджлой Мангуш.

Лавров напомнил, что боевиками на данный момент не вся территория Афганистана взята под контроль.

Мы выступаем за общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство, и уже оно при поддержке граждан Афганистана будет заниматься выработкой договоренностей об окончательном обустройстве этой многострадальной страны. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, российские власти считают московский формат консультаций по урегулированию в Афганистане наиболее эффективной площадкой по сопровождению переговоров сил Афганистана.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее Лавров рассказал о бывшем моджахеде, с уважением отзывавшемся о советских солдатах.

Видео: МИД России

