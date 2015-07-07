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Лавров рассказал о бывшем моджахеде, с уважением отзывавшемся о советских солдатах

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Глава МИД России вспомнил беседу, состоявшуюся много лет назад с будущим председателем парламента Афганистана.

Бывший моджахед, в дальнейшем ставший председателем парламента Афганистан, в беседе с Лавровым отметил, что "по сравнению с некоторыми другими, которые к нам (в Афганистан) в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно и никогда просто из страха не стреляли по кустам", - приводит слова Лаврова "РИА Новости".

Под "вашими" моджахед имел ввиду советских солдат. Беседа состоялась в 2004 году, когда Лавров впервые приехал в Афганистан как министр иностранных дел. 

Ранее Лавров заявил, что Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела.

Видео: МИД России

Теги: афганистан, глава мид сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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