Лавров рассказал о бывшем моджахеде, с уважением отзывавшемся о советских солдатах

Глава МИД России вспомнил беседу, состоявшуюся много лет назад с будущим председателем парламента Афганистана.

Бывший моджахед, в дальнейшем ставший председателем парламента Афганистан, в беседе с Лавровым отметил, что "по сравнению с некоторыми другими, которые к нам (в Афганистан) в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно и никогда просто из страха не стреляли по кустам", - приводит слова Лаврова "РИА Новости".

Под "вашими" моджахед имел ввиду советских солдат. Беседа состоялась в 2004 году, когда Лавров впервые приехал в Афганистан как министр иностранных дел.

Ранее Лавров заявил, что Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела.

Видео: МИД России