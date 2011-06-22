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Лавров: Россия не потерпит попытки вмешиваться в ее внутренние дела

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Вмешательства под прикрытием различных институтов гражданского общества страна не потерпит, отметил Лавров. 

Об этом во вторник, 17 августа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Глава МИД отметил, что Россия приветствует "деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами". Однако речь идет о сотрудничестве, направленном на развитие контактов между людьми, а не под его видом вмешательства в дела государства. 

Ранее Лавров заявил, что Россия не торопится с признанием режима талибов* в Афганистане.

Видео: МИД России

 
Теги: глава мид сергей лавров, мид
Категории: Новости России, Лента новостей,

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