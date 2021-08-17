Лавров: Россия не торопится с признанием режима талибов* в Афганистане

По его словам, боевики в настоящее время подают "обнадеживающие сигналы".

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не торопится с признанием движения "Талибан"* (*террористическая организация, запрещена в РФ) властями Афганистана. Об этом он сказал в ходе пресс-подхода после выступления в Балтийском федеральном университете имени Канта.

Он отметил, что боевики в настоящее время подают "обнадеживающие сигналы", например, заявляя о готовности амнистировать чиновников, который работали при покинувшем Афганистан главе страны Ашрафе Гани.

Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов* (*"Талибан", террористическая организация, запрещена в РФ), которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр выразил надежду, что диалог боевиков с лидерами политических сил Афганистана завершится формированием инклюзивных переходных структур правительства государства.

Ранее Лавров назвал обвалом ситуацию в Афганистане после ухода оттуда Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса. Министр отметил, в вопросах мирного решения военных кризисов очень важно межгосударственное сотрудничество.

Видео: МИД РФ