СМИ: талибы* открыли стрельбу на митинге в честь Дня независимости Афганистана

В результате ЧП несколько человек погибли.

Талибы* (движение "Талибан"*, террористическая организация, запрещена в РФ) открыли огонь по толпе в ходе митинга в честь Дня независимости Афганистана. Об этом информирует Reuters.

Инцидент произошел в городе Асадабад провинции Кунар. Отмечается, что после стрельбы возникли давка и паника. На данный момент неизвестно, что стало причиной гибели среди мирного населения: атака боевиков или давка, которая возникла вследствие стрельбы.

Напомним, 15 августа боевики вошли в Кабул, а до этого взяли под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее боевики открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана. Инцидент произошел в городе Джелалабад, который расположен в провинции Нангархар. В результате ЧП есть пострадавшие и погибшие.

Видео: Twitter/jacopo_iacoboni