Талибы больше месяца удерживают российского этнографа Каверина

Посольство разбирается в ситуации с задержанием Святослава Каверина.

Российские ученые обратились в министерство по иностранным делам с просьбой обратить внимание на этнографа Святослава Каверина, которого уже больше месяца удерживают власти Афганистана, обвиняя мужчину в контрабанде. В беседе с журналистами телеканала "360.ru" знакомый потерпевшего Артем Шмелев рассказал о том, что на текущий момкент никакой связи с россиянином нет.

Это была научная экспедиция, не финансируемая, но, поскольку он отправлялся не от института, цель поездки заявлялась как туристическая. Писали, конечно, и коллеги, и родители все, и депутатский запрос был в МИД. МИД с афганской стороной связывался, они упираются. Не отпускают его, никакой связи обратной нет. Артем Шмелев, знакомый ученого

Специалист заметил, что сначала требовалось подать заявление в российском посольстве. Когда россияне сделали это, то им сообщили о том, что весь процесс может занять не более двух недель. С того момента никаких новостей ученые не получали о соотечественнике. Также за Святославе Каверине переживают родители. Они не имеют с сыном никаких контактов, этнографа не отпускают из страны. В целом Артем Шмелев описал ситуацию как непредсказуемую. Мать Святослава Татьяна Каверина объяснила СМИ, что спецслужбы Афганистана удерживают ее сына уже полтора месяца. Женщина уточнила, что ученого задержали в Кундузе, после чего 19 июля отправили в Кабул для дальнейшего разбирательства. По словам россиянки, ее сын занимался этнографическими, антропологическими, лингвистическими исследованиями в разных провинциях Афганистана. Такие научные экспедиции Святослав Каверин проводит регулярно с 2014 года.

* - Талибан и талибы - запрещенное на территории России движение, которое признано радикальным, экстремистским и террористическим.

Фото: pxhere.com