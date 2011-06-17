Утром во вторник цены на такси выросли в три раза

Через несколько часов высокий спрос спал и цены пришли в норму.

Снегопад замел магистрали Петербурга за минувшую ночь, из-за чего утром произошел транспортный коллапс: горожане встали в 10-балльные пробки, электрички опаздывали, а рейсы самолетов задержали.

Воспользовавшись заминкой, агрегаторы такси повысили цены: горожане пожаловались, что стоимость поездок к девяти утра взлетела в среднем в два-три раза. Также увеличилось время в пути. Например, расстояние, которое обычно преодолевается за 10 минут, теперь преодолевалось за 20 без учета времени ожидания самого такси.

Отмечается, что в некоторых районах повышенный тариф такси уже спал до обычного.

"Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию на 8 баллов.

Фото: Piter.tv