Таксист избил 24-летнего гостя из Брянска в Ульяновске

Водитель ответит за нанесение побоев пьяному клиенту.

В Ульяновске 35-летний таксист избил 24-летнего гостя из Брянска. Об этом сообщили представители пресс-службы региональной полиции. По данным МВД, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вызвал такси, а добравшись до места назначения отказался платить водителю за проезд. Конфликт между сторонами перерос в драку.

В полиции уточнили, что таксисту придется отвечать перед законом за нанесение побоев. Повреждения пассажиру медики определили как тяжкий вред здоровью человека. У пациента зафиксирована черепно-мозговая травма, которую молодой человек получил от удара о заледеневший асфальт.

В настоящее время таксист находится под подпиской о невыезде.

В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре.

Фото и видео: УМВД России по Ульяновской области