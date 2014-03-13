В Ульяновской области мужчина и годовалый ребенок погибли при пожаре. Об этом рассказали представители Следственного комитета по региону. По данным надзорного ведомства, возгорание было зафиксировано в Димитровграде на площади в 80 квадратных метров.
Следственными органами… возбуждено уголовное дело по факту гибели 24-летнего мужчины и годовалого ребенка в результате пожара в доме в городе Димитровграде (часть 3 статьи 109 УК РФ)
пресс-служба СК РФ по Ульяновской области
Напомним, что пламя разгорелось в кирпичном жилом доме по улице Тухачевского в ночь на 25 февраля. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться четыре человека.
Люди выпрыгивали из окон во время пожара в ТЦ в Горно-Алтайске.
Фото и видео: YouTube/Ульяновск Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все