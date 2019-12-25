Люди выпрыгивали из окон во время пожара в ТЦ в Горно-Алтайске

Никто из них не пострадал.

В Горно-Алтайске загорелся двухэтажный торговый центр "Ткацкий-1". Об этом рассказали представители ГУ МЧС по Республике Алтай. По данным экстренного ведомства, возгорание зафиксировано на тысяче квадратных метрах. Локализовать пламя специалисты смогли к 07:22 часам по местному времени (03:22 часам по московскому времени).

Из помещения удалось вывести 13 человек. Из них никто не пострадал. В "Российской газете" появилась информация о том, что люди начали выпрыгивать из окон на втором этаже, чтобы спастись от пламени. Они не пострадали, так как очевидцы событий подогнали к зданию рейсовый автобус, а люди упали ему на крышу.

В ТЦ сработала автоматическая система оповещения, так что большинство людей эвакуировались самостоятельно. Прибывшие спасатели вывели только пятерых. Несколько человек, находившихся в эпицентре возгорания на втором этаже, действительно, выпрыгнули из окна. Светлана Ляшко, глава пресс-службы ГУ МЧС по региону

В настоящее время пожар ликвидируют 35 человек личного состава МЧС и десять единиц спецтехники.

В торговом здании в Сочи ликвидировали открытое горение.

Фото: Piter.tv