Под Самарой погибли 10 человек из Ульяновской области.

В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой. Об этом в собственных аккаунтах в социальных сетях написал губернатор региона Сергей Морозов. Чиновник объявил 31 января днем траура после смертельной аварии с участием микроавтобуса. ДТП унесло жизни 10 жителей Ульяновской области, а также еще пятеро пострадали. Глава области уточнил, что семьям жертв и травмированных будет предоставлена необходимая помощь от властей.

Завтрашний день объявлен в Ульяновской области днем траура по нашим землякам, которые погибли в страшной аварии в Самарской области Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области

Напомним, что вечером 29 января в Самарской области легковой автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с грузовиком DAF и пассажирским микроавтобусом Citroen. ДТП зафиксировано на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", около села Заборовка Сызранского района. В общей сложности в аварии скончались 12 человек. Сейчас 11 пострадавших находятся в больнице, большая часть - в реанимации.

Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в жилом доме на Ямале.