Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 12 человек. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России. Официальный представитель ведомства сообщила, что расследованием будет заниматься Центральный аппарат по поручению Александра Бастрыкина.
В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, передано в Главное следственное управление СК России
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ
Напомним, что на данный момент известно о гибели 12 человек в результате автомобильной аварии. Еще 12 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Пятеро пациентов находятся в реанимации.
На Воронцовском бульваре "встретились" два каршеринга.
Фото: Следствнный комитет РФ
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