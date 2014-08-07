Дело расследует Центральный аппарат СК РФ.

Число погибших в ДТП с автобусом в Самарской области увеличилось до 12 человек. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России. Официальный представитель ведомства сообщила, что расследованием будет заниматься Центральный аппарат по поручению Александра Бастрыкина.

В целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ и ч. 3 ст. 238 УК РФ, передано в Главное следственное управление СК России Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

Напомним, что на данный момент известно о гибели 12 человек в результате автомобильной аварии. Еще 12 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Пятеро пациентов находятся в реанимации.

На Воронцовском бульваре "встретились" два каршеринга.

Фото: Следствнный комитет РФ