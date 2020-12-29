Информации о пострадавших нет.

В Ульяновске загорелся административный корпус трикотажной фабрики. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Возгорание попало на запись видеокамер мобильных устройств очевидцев. Пламя начало распространяться по помещению около 10:26 по местному времени (09:26 по московскому времени).

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что пострадало помещение, принадлежавшее заводу "Русь". Огонь затронул площадь в 1,2 тысячи квадратных метров по проекту Гая,71 в Железнодорожном районе города. На данный момент сведений о пострадавших нет.

В настоящее время спасатели устанавливают причину возгорания.

Ночью в Невском районе загорелся ларек с шавермой.

Видео: ВК / ЧП Ульяновск