Ночью в Невском районе загорелся ларек с шавермой

Потушить помещение смогли только через 2 часа.

Ночью 12-го января в Невском районе произошел пожар в ларьке. Как утверждают очевидцы, там располагается кафе с шавермой, и оно только недавно открылось.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Российском проспекте, 8 поступило в 02:56. Общая площадь одноэтажного помещения составляет 24 кв. метров, выгорело 10 кв. метров. Пожар ликвидировали в 04:53. Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне на территории ООО "Самсон" загорелся мусор. Площадь пожара составила не менее 200 кв. метров.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Олег Воробьев