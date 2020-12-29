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Ночью в Невском районе загорелся ларек с шавермой

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Потушить помещение смогли только через 2 часа.

Ночью 12-го января в Невском районе произошел пожар в ларьке. Как утверждают очевидцы, там располагается кафе с шавермой, и оно только недавно открылось.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Российском проспекте, 8 поступило в 02:56. Общая площадь одноэтажного помещения составляет 24 кв. метров, выгорело 10 кв. метров. Пожар ликвидировали в 04:53. Сведения о пострадавших не поступали. 

Накануне на территории ООО "Самсон" загорелся мусор. Площадь пожара составила не менее 200 кв. метров. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Олег Воробьев

Теги: ларек, пожар, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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