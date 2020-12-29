В здании ООО "Самсон" заметили задымление

Около пяти часов вечера в понедельник, 11 января, на четвертом этаже в здании ООО "Самсон" на Московском шоссе, 13, заметили задымление, сообщил источник в правоохранительных органах со слов заявителя.
Прибывшие на место спасатели установили, что очаг возгорания находится в семиэтажном заброшенном здании. Оказалось, что на первом этаже горит мусор на площади 150 квадратных метров. В ходе разведки выяснилось, что здание использовали для спуска и подъема животных. Лифтовая шахта была полностью забита мусором с первого по третий этаж. Площадь пожара увеличилась до 200 квадратных метров. При установке дополнительного оборудования для тушения на кровле был обнаружен дополнительный очаг возгорания, площадь которого составила 5 квадратных метров.
Дальнейшей информации пока не поступало.
Ранее мы писали, что из горящего гаража на Дунайском эвакуировали двух человек.
Фото: Piter.TV
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