Из горящего гаража на Дунайском эвакуировали двух человек

Всего эвакуировали 20 человек.

Днем 11-го января на Дунайском проспекте произошел пожар в гараже. По предварительным данным, там загорелся вентель на ацетиленовом баллоне, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент случился по адресу Дунайский, 61 в 12-м часу. Из гаража эвакуировали 2 человека. Размер помещения — 60 на 20 метров. Кроме того, прошла эвакуация работников с прилегающих территорий. Всего в общей сложности эвакуировали 20 человек и вынесли баллоны с пропаном, ацетиленом и аргоном.

В 12:26 открытое горение ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате пожаров на новогодних праздниках в Петербурге погибли 9 человек.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб