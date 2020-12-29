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Из горящего гаража на Дунайском эвакуировали двух человек
Сегодня, 14:33
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nadezhda_sib

Из горящего гаража на Дунайском эвакуировали двух человек

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Всего эвакуировали 20 человек.

Днем 11-го января на Дунайском проспекте произошел пожар в гараже. По предварительным данным, там загорелся вентель на ацетиленовом баллоне, узнал Piter.TV от источника.

Инцидент случился по адресу Дунайский, 61 в 12-м часу. Из гаража эвакуировали 2 человека. Размер помещения — 60 на 20 метров. Кроме того, прошла эвакуация работников с прилегающих территорий. Всего в общей сложности эвакуировали 20 человек и вынесли баллоны с пропаном, ацетиленом и аргоном. 

В 12:26 открытое горение ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате пожаров на новогодних праздниках в Петербурге погибли 9 человек. 

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб 

 

Теги: гараж, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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