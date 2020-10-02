Астрофизики благодаря явлению получили больше информации о расширении Вселенной.

Таймлапс с телескопа Хаббл показал взрыв звезды в небытие. Ученые сообщили, что в январе 2018 года был зафиксирован яркий взрыв света под названием SN 2018gv. Это произошло на окраине галактики под названием NGC 2525, на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. Космический телескоп при помощи широкоугольной камеры сделал снимки данного события. Аппарат производил снимки вплоть до февраля 2019 года. Исследователи объяснили, что все это время развивалась сверхновая звезда. Кадры появлялись до того, как объект не перестал быть видимым.

Космический телескоп пропустил пиковую яркость сверхновой, которая примерно в 5 миллиардов раз больше солнечного света. Благодаря событию астрофизики и космологи получили новые данные о том, насколько быстро расширяется Вселенная.

Телескоп NASA Джеймс Уэбб исследует ядра сливающихся галактик.

Видео: YT / HubbleESA