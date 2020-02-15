Тайка Вайтити и Джуд Лоу могут снять сатирический сериал о Голливуде

По данным портала Variety, шоу может выйти на канале Showtime.

По данным американских профильных СМИ, оскароносный режиссер Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек") готовит новый проект с Джудом Лоу в главной роли. Вместе они могут снять сериал под названием The Auteur, основанный на одноименной серии комиксов. В ней повествуется о жизни известного кинопродюсера, зависимого от наркотиков, который хочет восстановить свою карьеру после провала. Для консультации при работе в фильме ужасов он решает нанять настоящего серийного убийцу. Предполагается, что в случае успешного запуска проекта Вайтити снимет несколько эпизодов и напишет сценарий, а Лоу сыграет главную роль.

Ранее мы сообщали о том, что исполнитель роли Бэтмена в трилогии "Темный рыцарь" Кристиан Бэйл ведет переговоры со студией Marvel о роли в фильме "Тор: Любовь и гром".

Отметим, что съемки фильма запланированы на август 2020 года. Картина должна выйти на экраны в ноябре 2021 года. Известно, что к своим ролям вернутся Крис Хемсворт, Натали Портман и Тесса Томпсон. Фильм снимет режиссер третей части Тайка Вайтити.

Видео: Oscars / YouTube