Таиланд отменяет въездные анкеты для россиян

Новые условия въезда не коснутся туристов с краткосрочным временем пребывания в стране.

Правительство Таиланда упрощает возможность для въезда иностранцев. В течение ближайших трех месяцев из обращения полностью выведут анкеты, которые сейчас должны заполнять зарубежные гости. Эта мера коснется только тех путешественников, которые прибывают в страну на срок более 90 дней. Данные привела местная газета Кхао Сот со ссылкой на заместителя генерального директора администрации премьер-министра Таиланда.

Спикер объяснил, что формы ТМ6 станут электронными, так как сейчас для хранения белых бумажек у государства нет места. В результате туристов попросят заполнять сведения через онлайн платформы. Иммиграционная форма будет содержать в себе данные о регистрации. Система будет работать также в качестве мобильного приложения. Стоит отметить, что платформа не находится даже на стадии разработки.

Для туристов, прибывших на краткосрочной основе, документ заполнять не нужно. Вместо нее Таиланд требует форму ТМ30, заполнением которой занимаются местные гостиницы.

Напомним, что по официальным сведениям Таиланд принимает ежегодно более 20 млн туристов в год.

Ранее Piter.tv писал о том, что медики назвали инфекции, которые привозят россияне из теплых стран.

Видео: YouTube/Alex Chaplinsky