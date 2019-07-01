Медики назвали инфекции, которые привозят россияне из теплых стран

Самая высокая вероятность заразиться инфекцией сохраняется в теплых странах, например, таких как Аргентина, Африка, Таиланд, Перу.

Медицинские специалисты назвали перечь редких инфекций, которыми болеют российские туристы в жарких странах. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметили медики, самая высокая вероятность заразиться инфекцией сохраняется в теплых странах, например, таких как Аргентина, Африка, Таиланд, Перу. Перед поездкой в данные страны нужно озаботиться профилактическими мерами вирусных заболеваний. Также не стоит пренебрегать средствами от москитов и кровососущих насекомых.

Зараженные насекомые переносят паразитов и при укусе они быстро попадают в кровь человека. Сначала может появиться покраснение, затем фурункул. Для его удаления требуется помощь врача и наложение повязок. Набирающий популярность экзотический туризм заставил вспомнить и о стронгилоидозе (паразитарная, хронически протекающая, антропонозная инфекция). Заразиться им можно и через нетрадиционный секс с местными жителями.

Эксперты назвали зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму.