В списке бюджетных стран: Турция, Грузия, Болгария, Греция и Черногория.

Эксперты назвали зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму. К слову, отдых на полуострове на двоих в трехзвездочном отеле вместе с перелетом обойдется не менее чем 53 356 рублей. Об этом пишет Aviasales.

Поездка в Турцию по тем же условиям может быть гораздо дешевле. Так, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят 22 382 рублей в обе стороны, неделя в трехзвездочном отеле обойдется — от 9 510 рублей. В общей сложности получается 31 892 рубля, что на 40 % ниже стоимости поездки в Крым.

Также недорого можно отдохнуть на побережье Черного моря в Грузии. Расходы на двух туристов с недельным проживанием и перелетом составят 36 798 рублей. Немного дороже, чем в Грузии, но дешевле, чем в Крыму, можно отдохнуть в Бургасе. Поездка на болгарский курорт обойдется в 41 126 рублей.

Кроме того, бюджетное путешествие можно организовать и в Греции. Отдых в Салониках выйдет в 44 788 рублей на двоих. За отпуск в безвизовой Черногории пара туристов заплатит 45 127 рублей.

Ранее опрос показал, что чаще всего супруги в отпуске ссорятся из-за работы.

Видео: YouTube / Victoria R Blog