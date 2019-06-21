Опрос: "Чаще всего супруги в отпуске ссорятся из-за работы"

В опросе приняли участие 1070 человек, 54% из которых раздражались из-за того, что муж или жена слишком часто отвлекаются на работу.

В отпуске супругу спорят из-за того, куда пойти, какую сумму потратить или какие фотографии опубликовать в соцсетях. Но чаще всего семейные пары ссорятся из-за работы. Об этом сообщил портал Travel and Leisure.

В опросе приняли участие 1070 человек, 54% из которых раздражались из-за того, что муж или жена слишком часто отвлекаются на работу. Почти 50% несколько раз в день заходили в рабочие программы. Ни один человек не сказал, что полностью в отпуске отключался от рабочих вопросов.

Более 95% респондентов планируют взять отпуск продолжительностью не менее недели и почти две трети сократят свой отдых из-за служебных обязательств. Еще 47% сказали, что вынуждены отвлекаться в отпуске на работу из-за срочных дел и 19% респондентов просто нравится работать.

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