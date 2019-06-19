Опрос показал желание россиян больше отдыхать

Большая часть россиян (55,3%) хотели бы больше, чем 28 отпускных дней.

Онлайн-сервис организации путешествий OneTwoTrip выяснил, что россияне хотели бы больше отдыхать. Об этом стало известно из пресс-релиза организации.

Большая часть россиян (55,3%) хотели бы больше, чем 28 отпускных дней. Еще 16% сказали, что если бы в России сократили рабочую неделю, то вполне хватало бы и 28 отпускных дней. Из опрошенных 27,5% сказали, что довольны количеством дней для отдыха, и 1% россиян хотел бы сократить их число.

Больше всего отдыхают жители Финляндии, там отпуск составляет 38 дней в году. Меньше всего отпускных дней у граждан Таиланда (6 дней) и Сингапура (7 дней).

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день.

Видео: YouTube/ Pietro Vettore