Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день

А вот 6% рады бы не пить совсем, но с пути истинного сбивает отель по системе "все включено".

Сервис путешествий Туту.ру опросил 3,5 тысячи туристов и выяснил, как они относятся к алкоголю в отпуске. С результатами исследований ознакомился Piter.TV.

Результаты показали, что треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день. Еще 24% респондентов пьют за весь отпуск раз или два, 33% совсем не пьют. А вот 6% рады бы не пить совсем, но с пути истинного сбивает отель по системе "все включено".

Чуть меньше половины высказались за безалкогольные напитки. Из алкогольных, почти поровну разделились голоса между вином и пивом. Меньше всего в отпуске россияне пьют виски, ром, коньяк.

Ранее Туту.ру выяснил, что путешественники больше всего не любят места у туалета.

Видео: YouTube/ Gareth Leonard