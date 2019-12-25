Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев

Игорь Выговский находится в международном розыске с апреля 2025 года.

Таиланд депортирует в Россию руководителя банды, который разыскивался правоохранительными органами в связи с обвинениями по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 2281 1 УК РФ. Речь идет об организации преступного сообщества и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Следственные органы полагают, что в период с декабря 2021 по май 2022 года мужчина, являясь организатором ОПГ ради торговли запрещенными веществами через интернет в Ульяновской и Самарской областях, руководил структурными подразделениями, а также курьерами. Подозреваемый создал интернет-магазин, функционирующий, в том числе, в мессенджере Telegram. Там находился бот, выполняющий отдельные функции в автоматическом режиме. Согласно приговорам Димитровградского городского суда Ульяновской области в октябре 2023 года и феврале 2024 года восемь соучастников преступлений осуждены. Они получили наказания от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако Игорю Выговскому удалось скрылся от правосудия. В отношении него судом была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С апреля 2025 года Генпрокуратура страны объявила фигуранта расследования в международный розыск. Уже в мае от королевства Таиланд поступили сведения о задержании Игоря Выговского в связи с возможным нарушением им миграционного законодательства, а также его содержании в изоляторе Бангкока.

Таиланд закрывает границу с Камбоджей из-за обострения вооруженного конфликта.

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