Таджикистан подтвердил смерть "министра войны" ИГ*

Гулмурод Халимов погиб в результате бомбежки.

Таджикистан подтвердил смерть "министра войны" запрещенного на территории России террористического сообщества "Исламское государство". Власти официальном подтвердили смерть экс-командира ОМОН и "министра войны" ИГ Гулмурода Халимова. Об этом рассказали журналисты из издания "Sputnik Таджикистан" со ссылкой на главу МВД Рамазона Рахимзоду.

Чиновник отметил, что террорист погиб в результате бомбежки. О гибели мужчины заявили несколько вернувшихся на родину граждан Таджикистана.

В настоящее время у МВД есть доказательства смерти Халимова Рамазон Рахимзода, глава МВД Таджикистана

Гулмурод Халимов родился в 1975 году в Варзобском районе. В 1990-ых годах он служил в ОМОНе, а также окончил учебы в Высшей академии МВД Таджикистана. Мужчина получил звание полковника.С 2015 года он забросил работу. Позже он выложил ролик о том, что перешел на сторону террористов. После этого гражданина Таджикистана объявили в розыск.

Напомним, что в апреле 2017 года британские СМИ сообщили о гибели Халимова в Мосуле. Однако позже боевик выложил видео со своей дочерью. Сын террориста осужден за попытку уехать в Сирию. В 2019 году его ликвидировали во время бунта заключенных в тюрьме Вахдата.

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Фото: Wikimedia/Furat Media

