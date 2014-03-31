TV4: в Швеции задержали россиянина по запросу США

Прокуратура и SÄPO не комментируют детали уголовногдела.

Правоохранительные органы Швеции (SÄPO) задержали россиянина по запросу американской администрации. Соответствующими данными об этом инциденте поделились представители местного телеканала TV4. Известно, что мужчина находился в международном розыске после того, как Вашингтон объявил о его заочном аресте. В декабре фигуранта расследования поймали на территории Стокгольма. Известно, что нашему соотечественнику вменяется статья о нарушении санкционного давления в период с 2023 по 2024 года. Белый дом рассчитывает на экстрадицию человека в свою страну.

Дело касается международного ордера на арест. Поскольку SÄPO оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, мы не можем вдаваться в подробности. Юнатан Свенссон, пресс-секретарь SÄPO

В настоящее время Окружной суд Стокгольма принял решение о задержании подозреваемого до утверждения экстрадиции в США генеральным прокурором, Верховным судом и национальным правительством.

Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию.

