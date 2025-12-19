По словам дипломата, российским ученым следует отказаться от поездок в Швецию из-за отказов в выдаче документов и наложения запрета на въезд в ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских ученых воздержаться от поездок в Швецию. Об этом она заявила на брифинге.

По словам дипломата, российским ученым следует отказаться от поездок в Швецию из-за отказов в выдаче документов и наложения запрета на въезд в ЕС по причине якобы угрозы национальной безопасности. Захарова отметила, что шведская полиция безопасности при поощрении властей "сделала своим кредо эксплуатацию русофобской истерии".

Она также отметила, что многим российским ученым отказывают в Швеции в получении вида на жительства или разрешения на работу. Кроме того, некоторым запрещают въезжать в страны-члены ЕС на 20 и более лет.

Ранее Захарова назвала "пещерной дерусификацией" угрозы украинским артистам балета.

Фото: pxhere.com